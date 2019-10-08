Самолет-амфибия жестко сел под Магаданом. СК начал проверку

Частный самолет-амфибия жестко приземлился под Магаданом. На его борту находился только пилот, он не пострадал. Проверкой случившегося занялись следователи и транспортные прокуроры.

Воздушное судно «Альбатрос» стало падать при взлете с посадочной площадки «Магадан-13» днем 8 октября, сообщили в пресс-службе СК РФ по Магаданской области.

«У самолета повреждена нижняя часть фюзеляжа», — уточнили в ведомстве.

Следователи уже назвали три предварительные версии случившегося. Причинами жесткой посадки могли стать неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна.

Как уточнил «Интерфаксу» транспортный прокурор региона Денис Кравцов, жесткую посадку после взлета в 13 километрах от Магадана совершил самолет Л-4, принадлежащий частному лицу.

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По данному факту Магаданская транспортная прокуратура организовала проверку. Коллеги в СК выяснят, были ли нарушены правила безопасности при эксплуатации воздушного судна.

Легкий многоцелевой самолет-амфибия Л-4 — модификация самолета Л-6. Он предназначен для любителей авиации. Пользуются самолетом и организации ФЛА и РОСТО различных регионов России, где хорошо развита акватория.