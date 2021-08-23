Самолет-амфибия перевернулся во время посадки на воду в Подмосковье

Самолет-амфибия перевернулся во время посадки на Москву-реку в Подмосковье. По предварительной информации, никто не пострадал, пилоты смогли самостоятельно выбраться.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Московской области.

«У нас есть информация, что самолет приземлился, при посадке перевернулся на воду. Предварительно, по словам очевидцев, два человека плывут в сторону берега», — уточнили в ведомстве.

РЕН ТВ уточнил, что пилоты выбрались из самолета самостоятельно и смогли успешно добраться до берега.

По данным РИА «Новости», самолет упал в селе Черкизово городского округа Коломна. Он принадлежал частному лицу. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточнил, что причиной падения самолета могла стать ошибка пилотирования.