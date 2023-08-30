Эксклюзив 30 августа 2023, 10:25 Самолет-амфибия Бе-200 присоединится к тушению лесного пожара в Геленджике МЧС отправило самолет Бе-200 для тушения лесного пожара в Геленджике

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Самолет-амфибия Бе-200 от МЧС России отправился в Геленджик для тушения большего лесного пожара, который бушует на площади 30 га. Об этом заявила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Для тушения пожара в Геленджик вылетел самолет-амфибия Бе-200 МЧС России», — рассказали представители МЧС России.

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Пожар в Геленджике начался днем 29 августа. По последним данным, огонь охватил уже 30 гектаров. Для его тушения туда направили свыше 400 человек и 70 единиц техники. В том числе в работе задействовали два вертолета Ми-8 от МЧС России.

Сильные порывы ветра до 30 метров в секунду, а также сложно-пересеченный рельеф местности осложняют тушение. В результате случившегося никто не пострадал. Как заявила пресс-служба АТОР в комментарии РИА «Новости», туристическим объектам пожар не угрожает.