Происшествия 05 августа 2023, 13:26 Самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи Следовавший до Новосибирска самолет Airbus столкнулся с телескопическим трапом в Сочи РИА «Новости»

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Самолет Airbus в аэропорту Сочи столкнулся с телескопическим трапом. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«Транспортная прокуратура города Сочи начала проверку в сфере безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. В случае наличия оснований прокуратура рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования», — отметили в ведомстве.

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По данным прокуратуры, в пятницу, 4 августа, самолет перевозчика «Северный ветер» столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи при подготовке к высадке пассажиров.

Пресс-служба сочинского аэропорта в Telegram-канале уточнила, что речь идет о самолете Airbus A330-300, прибывшем из Нижнего Новгорода.

Ранее ЧП с самолетом произошло в Минеральных Водах. Во время взлета у Superjet 100 оторвался фрагмент обшивки двигателя, борту пришлось вернуться в воздушную гавань.