Самолет Air Moldovа повредил хвостовую часть при посадке в Домодедово

Самолет молдавской авиакомпании получил повреждения при посадке 18 мая в аэропорту Домодедово. Информация о пострадавших не поступала.

«Air Moldova проинформировала Управления гражданской авиации об инциденте. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося, а также оценка технического состояния самолета», — сообщил ТАСС со ссылкой главу пресс-службы Управления гражданской авиации Молдавии Ирину Бодолику.

По данным Telegram-канала runway09.aviation, поврежден борт 9U171, который летел из Кишинева в Москву. Из-за сильного ветра самолет смог совершить посадку в Домодедово со второй попытки. Приземление было жестким, в результате воздушное судно получило повреждение хвостовой части.

Ранее в Красноярском крае МЧС получило сигнал радиомаяка с неизвестного воздушного судна. С воздуха спасатели обнаружили задымление на земле в районе поиска. В результате обследования данного участка местности какого-либо воздушного судна не обнаружено. Радиомаяк, который подавал сигнал бедствия, не зарегистрирован в системе КОСПАС-САРСАТ.