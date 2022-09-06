Вылетевший в Сочи самолет с неисправностью приземлился в Екатеринбурге | 360°

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Вылетевший в Сочи самолет с неисправностью приземлился в Екатеринбурге

Flightradar: самолет с неисправностью приземлился в Екатеринбурге

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», у которого после вылета из Екатеринбурга обнаружили неисправность, сел в Кольцово. Об этом говорят данные сайта Flightradar.

После обнаружения неисправности лайнер кружил в районе аэропорта и вырабатывал топливо, уточнил ТАСС.

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На борту находились 162 человека, в том числе шестеро детей. Для пассажиров подготовили резервный борт.

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Областная прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим.

Ранее стало известно, что у вылетевшего из Екатеринбурга в Сочи самолета обнаружили неисправность в системе уборки шасси. Тогда было принято решение возвратиться в аэропорт Кольцово.

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