Мужчина ударил подростка самокатом в Видном. Видео

Происшествие произошло на велотреке в Видном 4 июля. Подростки катались на велосипедах, к ним подошел мужчина и попросил не кататься, после чего взял самокат и ударил им по голове одного из проезжавших мимо детей. Об этом пострадавший сообщил «360».

Молодой человек упал с велосипеда, после чего отправился в больницу зафиксировать увечья и подал заявление в полицию.

По его словам, мужчина в присутствии двоих собственных детей просил его не кататься по велотреку. В какой-то момент он схватил самокат и ударил парня.

«Сейчас состояние так себе, ушибы и ссадины. Самокат попал в руку и голову, на ней не было шлема. Я упал, он подошел к друзьям и начал их материть, потом ушел. Мы поехали в больницу и потом написали заявление в полицию. Напавший был с двумя детьми, ранее я этого мужчину этого не видел», — сообщил пострадавший.

Брат пострадавшего рассказал «360», что молодой человек давно катается на этом велотреке.

«Мой брат катался по площадке на велосипеде, катается он каждый день по несколько часов. Соответственно, его там все знают и уважают как друга», — сообщил он.

Отдел МВД в Видном подтвердил, что поступило заявление от местного жителя, которому нанесли телесные повреждения.

«Полицейские установили, что 4 июля неизвестный мужчина бросил самокат в 18-летнего местного жителя. Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Полиция проводит разыскные мероприятия по поиску напавшего», — сообщили «360» в правоохранительных органах.