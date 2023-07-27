Происшествия 27 июля 2023, 17:26 Самокатчику назначили год исправительных работ за наезд на ребенка в Москве Мужчине, сбившему на электросамокате ребенка в Москве, дали год исправительных работ

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Суд назначил наказание для 19-летнего молодого человека за причинение телесных повреждений четырехлетней девочке. Он сбил ее на электросамокате в Юговосточном округе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, в апреле этого года мужчина днем ехал на электросамокате по улице Вешняковской и сбил девочку четырех лет, которая каталась по тротуару на детском самокате. Рядом с пострадавшей находилась ее бабушка.

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В результате аварии девочка серьезно пострадала. Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Суд приговорил виновника ДТП к году исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Вчера самокатчик сбил шестилетнюю девочку в центре Москвы. В результате аварии ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас рядом с ней находится мать.

Ранее в Москве легковушка сбила самокатчицу на переходе. Пострадавшую увезли в больницу. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту ДТП.