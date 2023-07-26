26 июля 2023, 18:52
Самокатчик сбил шестилетнюю девочку в центре Москвы
Прокуратура Москвы: мужчина на самокате сбил шестилетнюю девочку в центре столицы
В центре столицы водитель электросамоката сбил ребенка. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в дорожном происшествии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
В ведомстве уточнили, что в среду, 26 июля, на улице Нижегородской 29-летний мужчина на электросамокате сбил шестилетнюю девочку на детском самокате.
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В результате аварии ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас рядом с ней находится мать.
Правоохранители организовали процессуальную проверку после случившегося. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Прокуратура показала кадры с моментом наезда на ребенка. На них видно, что девочка на детском самокате ехала по тротуару. В один момент в нее врезался молодой человек на электросамокате. Ребенок упал и сильно ударился об асфальт.
Ранее в центре Москвы водитель Maserati сбил человека, снес столб и протаранил стену дома. Авария произошла на Каланчевской улице неподалеку от дома № 29.
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