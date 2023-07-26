Происшествия 26 июля 2023, 18:52 Самокатчик сбил шестилетнюю девочку в центре Москвы Прокуратура Москвы: мужчина на самокате сбил шестилетнюю девочку в центре столицы

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В центре столицы водитель электросамоката сбил ребенка. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в дорожном происшествии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что в среду, 26 июля, на улице Нижегородской 29-летний мужчина на электросамокате сбил шестилетнюю девочку на детском самокате.

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В результате аварии ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас рядом с ней находится мать.

Правоохранители организовали процессуальную проверку после случившегося. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Прокуратура показала кадры с моментом наезда на ребенка. На них видно, что девочка на детском самокате ехала по тротуару. В один момент в нее врезался молодой человек на электросамокате. Ребенок упал и сильно ударился об асфальт.

Ранее в центре Москвы водитель Maserati сбил человека, снес столб и протаранил стену дома. Авария произошла на Каланчевской улице неподалеку от дома № 29.