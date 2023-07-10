Происшествия 10 июля 2023, 19:15 Самокатчик попал под колеса иномарки в Екатеринбурге

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ДТП с участием самоката и автомобиля произошло накануне недалеко от ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге. Об этом сообщил Е1.RU со ссылкой на региональную ГИБДД.

Женщина-водитель KIA Rio сбила самокатчика, который, как сказали очевидцы, внезапно возник на проезжей части, написал «Царьград».

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От удара пострадавший перелетел через машину и ударился головой об асфальт. С сильными ушибами и травмами его увезли в больницу.