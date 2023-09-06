Происшествия 06 сентября 2023, 13:41 Самокатчик погиб в ДТП в Перми

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В Перми произошло ДТП с участием электросамоката и Lexus. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, иномарка с 50-летним водителем ехала по Промышленной улице. В попутном направлении двигался 26-летний пермяк на электросамокате, который при перестроении не уступил дорогу автомобилю, в результате чего они столкнулись. Молодой человек от полученных травм погиб на месте. По факту аварии начали проверку, добавил сайт Ura.ru.

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