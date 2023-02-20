Происшествия 20 февраля 2023, 15:19 Самой популярной купюрой у нижегородских фальшивомонетчиков стали пять тысяч рублей

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Больше половины (54%) всех фальшивых купюр в Нижегородской области пришлось на пятитысячные. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

На втором месте — купюры номиналом в две тысячи рублей. На их долю пришелся 21% подделок. Меньше всего фальшивок среди тысячных — всего 7,2%.

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Но в целом объем подделок в Нижегородской области уменьшился. В 2022 году обнаружили на 33% меньше фальшивых купюр, чем годом ранее. Причем большинство подделок находили при инкассации, когда собирали выручку в больших торговых центрах.

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