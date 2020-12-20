Самогонный аппарат взорвался в квартире в Ленобласти

Взрыв самогонного аппарата произошел в деревне Александровка в Гатчинском районе Ленинградской области. В МЧС рассказали подробности произошедшего.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Есть нарушения остекления в одной из квартир. На месте происшествия проводится осмотр», — рассказали в МЧС.

Взрыв произошел утром 20 декабря в двухэтажном многоквартирном доме в трехкомнатной квартире на первом этаже. В помещении выбило стекла, разрушились межкомнатные перегородки, частично обрушился потолок.

По предварительным данным, взорвался бойлер в самогонном аппарате. Из дома срочно эвакуировали жителей, никто из них не пострадал.

В середине декабря в Красноярске в многоэтажном доме произошел взрыв. В МЧС рассказали, что в тот момент, когда 71-летняя жительница изготавливала самогон, произошло замыкание проводки и спиртосодержащая паровоздушная смесь от самогонного аппарата воспламенилась. В результате пострадала хозяйка квартиры, а ее муж умер в реанимации.