Самодельный летательный аппарат жестко приземлился под Калининградом

Самодельный летательный аппарат совершил жесткую посадку в Калининградской области. Пилот попал в больницу.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру. В ведомстве назначили проверку этого происшествия.

Калининградская транспортная прокуратура собирается выяснить обстоятельства и проверить соблюдение закона о безопасности полетов.

На место происшествия отправился сотрудник прокуратуры.

Ранее стюардесса, работающая в крупнейшей российской авиакомпании, рассказала, что лучше всего приобретать места в носовой части самолета. При этом самыми небезопасными для полета являются кресла в центральной части лайнера.

Она отметила также, что в случае возгорания двигателя пассажиры, сидящие в центральной части самолета, окажутся наиболее близки к источнику огня. Места в хвосте также являются не самыми безопасными. Как правило, террористы размещают взрывные устройства именно в хвостовой части.

Однако девушка предупредила, что в случае возникновения аварийной ситуации важно слушать указания экипажа корабля. Тогда любой полет не принесет дискомфорта и пройдет безопасно.