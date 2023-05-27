Происшествия 27 мая 2023, 16:16 Самодельный дельтаплан потерпел крушение в Комсомольске-на-Амуре РЕН ТВ: пилот погиб при крушении дельтаплана в Комсомольске-на-Амуре РИА «Новости»

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Самодельный мотодельтаплан рухнул при заходе на посадку в Комсомольск-на-Амуре, 66-летний пилот погиб в результате жесткой посадки. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Трагедия произошла в поселке Победа, на улице Новаторов.

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Пресс-служба главка МЧС по Хабаровскому краю сообщила ТАСС, что информация о ЧП поступала в ведомство, однако никаких подробностей пока что нет.

Вечером 9 мая дельтаплан рухнул в жилом районе Звенигорода. Пилота с травмами отвезли в Одинцовскую больницу.