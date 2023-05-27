27 мая 2023, 16:16
Самодельный дельтаплан потерпел крушение в Комсомольске-на-Амуре
РЕН ТВ: пилот погиб при крушении дельтаплана в Комсомольске-на-Амуре
Самодельный мотодельтаплан рухнул при заходе на посадку в Комсомольск-на-Амуре, 66-летний пилот погиб в результате жесткой посадки. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Трагедия произошла в поселке Победа, на улице Новаторов.
Реклама
Пресс-служба главка МЧС по Хабаровскому краю сообщила ТАСС, что информация о ЧП поступала в ведомство, однако никаких подробностей пока что нет.
Вечером 9 мая дельтаплан рухнул в жилом районе Звенигорода. Пилота с травмами отвезли в Одинцовскую больницу.
Реклама
Реклама