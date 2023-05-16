Происшествия 16 мая 2023, 17:56 Самодельный боеприпас нашли у АЗС в Курской области — СМИ Shot: в Курской области обнаружили самодельную бомбу, начиненную поражающими элементами

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В Курской области обнаружили самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами в виде звездочек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Боеприпас нашли в Рыльске недалеко от автозаправочной станции. Собрали его из алюминиевой трубы диаметром около полуметра. Заложивших СВУ злоумышленников ищет полиция.

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«Боеприпас вывезли на полигон для уничтожения», — указано в публикации.

Украинский беспилотник 15 мая сбросил взрывное устройство на экскаватор в Суджанском районе Курской области. Пострадал водитель спецтехники, его госпитализировали.

Накануне вечером на территории санатория МВД в Смоленской области обнаружили упавший беспилотник с двумя камерами. Правоохранители осмотрели дрон, взрывчатку не нашли. Еще один БПЛА самолетного типа сбили в Брянской области. Беспилотник повредил балкон жилого дома, обошлось без пострадавших.

На минувшей неделе в Крыму на стройке Соборной мечети нашли пакет с торчащими проводами. Подозрительный предмет оказался муляжом СВУ.