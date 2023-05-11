Происшествия 11 мая 2023, 08:36 Самодельный беспилотник упал в Курской области — СМИ Shot: беспилотник из водопроводной трубы упал в Железногорске Курской области Pxhere

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из мебельной фурнитуры и водопроводной трубы рухнул в городе Железногорск Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, дрон сделали ВСУ.

Беспилотник упал примерно на 35-м километре автотрассы Тросна — Калиновка прямо на дорогу. Длина БПЛА составила порядка четырех метров, размах крыльев — около трех метров.

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Его корпус сделали из обычной водопроводной трубы диаметром 15 сантиметров, крылья — из полипропилена, а шасси — из мебельной фурнитуры. В результате случившегося никто не пострадал. Эксперты сейчас изучают обломки дрона.

Утром 11 мая стало известно об обстреле ВСУ поселка Теткино Глушковского района Курской области. Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, всего было пять прилетов. По его словам, произошел сбой в подаче света на местной электроподстанции.