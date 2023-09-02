Происшествия 02 сентября 2023, 09:57 Самодельный беспилотник упал рядом с поселком в Воронежской области Shot: БПЛА самолетного типа рухнул в Воронежской области РИА «Новости»

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В Воронежской области упал самодельный беспилотник самолетного типа. Дрон обнаружили в поле в пяти километрах от поселка 1-го совхоза «Новоусманский», сообщил Telegram-канал Shot.

«Аппарат самолетного типа имел признаки кустарного производства, сейчас его останки исследуют специалисты», — указали в сообщении.

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Из мирных жителей никто не пострадал. Разрушений после падения беспилотника также не обнаружили.

Ранее, 30 августа, в Калужской области сбили беспилотник. Его обломки упали в Дзержинском районе за пределами населенных пунктов. Также БПЛА самолетного типа сбили в Сухиничском районе. Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили его около двух часов ночи.

В пятницу, 1 сентября, система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели в Корочанском и Яковлевском районах Белгородской области.