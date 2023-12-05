Происшествия 05 декабря 2023, 09:03 Самодельную взрывчатку нашли в мальтиварке на территории новосибирского военкомата Shot: на территории военкомата в Новосибирске нашли самодельную взрывчатку РИА «Новости»

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На территории новосибирского военкомата нашли самодельное взрывное устройство в мультиварке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Взрывчатку нашли поздней ночью 5 декабря во время осмотра военного комиссариата, который расположен на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина, указал источник канала. Устройство, по его словам, находилось в мультиварке, стоящей на окне.

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На место сразу вызвали экстренные службы. Они аккуратно вскрыли самодельную взрывчатку, внутри который находился таймер с проводами и нитью накаливания и сыпучее серое вещество. Все элементы запитаны обычной батарейкой «Крона».

Саперы уничтожили устройство с помощью робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте. Информации о пострадавших не поступало. Элементы взрывчатки отправили на экспертизу.

Правоохранители проводят проверку и ищут преступников, подложивших устройство на окно военкомата. Официально эти данные пока не подтверждали.

Накануне силовики задержали подозреваемого в организации взрыва у здания военного комиссариата в Санкт-Петербурге. Им оказался уроженец Литвы с российским гражданством.