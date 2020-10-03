03 октября 2020, 18:39
Самодельную бомбу обезвредили в поезде в Германии
Самодельное взрывное устройство обнаружили в поезде, который стоял в депо Кельн-Дойцерфельд. Об этом сообщила газета Bild.
Бомба была спрятана в картонной коробке в региональном поезде. Ее нашла уборщица в ночь на 3 октября. Полицейские прибыли на место со служебными собаками. Стражи порядка просветили ящик рентгеновскими лучами и подтвердили наличие в нем взрывного устройства. После этого бомбу обезвредили саперы.
Бомба была начинена болтами, гвоздями, шурупами, иголками, взрывателем, фейерверком и черными пороховыми пулями.
Правоохранители проверили также и все остальные 27 поездов в депо. В них они не нашли взрывчатки.
Когда именно и по какой причине злоумышленники оставили ящик с устройством, неизвестно. Следствие ведет группа по противодействию терроризму.