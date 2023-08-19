Происшествия 19 августа 2023, 15:52 Самодельную бомбу нашли и уничтожили на ж/д путях в Мелитополе Baza: подозрительный сверток обнаружили на железнодорожных путях в Мелитополе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Самодельное взрывное устройство нашли на железной дороге в Мелитополе. Оно находилось в свертке, который уничтожили на месте путем контролируемого взрыва. Повреждения и пострадавших нет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Источник указал, что 18 августа на 1216-м километре перегона между станциями Мелитополь и Обильное обнаружили небольшой сверток, похожий на укороченную снайперскую винтовку.

Реклама

На место прибыли взрывотехники. Они подтвердили, что находка является взрывным устройством, которое, предположительно, сделали на основе пластида. Общий вес бомбы составил один килограмм.

Ранее жители поселения Первомайское обнаружили подозрительный предмет, напоминающий боеприпас. Его заметили рядом с детской площадкой.

Похожий случай произошел в Курской области. Там нашли самодельную бомбу, начиненную поражающими элементами.