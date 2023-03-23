Важное 23 марта 2023, 08:22 Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе Администрация Мелитополя: в городе сработало самодельное взрывное устройство РИА «Новости»

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Утром 23 марта в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили представители городской администрации. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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«В Мелитополе на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство», — рассказали представители городской администрации.

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По их данным, к месту происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Также в зоне срабатывания взрывчатки заметили представителей правоохранительных органов.

Также о громком звуке сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, мощный взрыв раздался в разных частях города примерно в 07:40 по московскому времени.