Происшествия 16 декабря 2022, 15:20 Самодельное огнестрельное оружие обнаружили у пенсионерки из Оренбургской области

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Сотрудники полиции обнаружили в доме у пенсионерки из Оренбургской области самодельное огнестрельное оружие. Оно было сделано из ручки. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Оружие представляло из себя короткоствольное однозарядное стреляющее устройство. Для выстрела ему необходим патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, который также обнаружили в доме.

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Пенсионерка не смогла объяснить происхождение предмета. По всей видимости, он принадлежал сыну женщины, который умер неделю назад.

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