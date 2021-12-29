Самодельная петарда взорвалась в квартире на северо-западе Москвы

В пятиэтажке на северо-западе Москвы взорвалась петарда. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника «360», взрыв произошел в квартире на первом этаже дома 27к2 по улице Панфиловцев. В кухне выбило стекла, газовое оборудование, по данным РЕН ТВ, не повреждено. Других разрушений также нет.

Предварительно известно об одном пострадавшем — это 28-летний мужчина. Его госпитализировали с рваными ранами рук, ног и головы.

ТАСС сообщил, что причиной взрыва стала мощная самодельная петарда. Пострадавший снимал квартиру, в которой случилось ЧП.

Ранее россиянам напомнили, что жаловаться на незаконную пиротехнику в Новый год стоит в МЧС, а не в полицию, так как такие нарушения в первую очередь связаны с пожарной безопасностью.