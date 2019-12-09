Самару накрыло паром из-за прорыва трубы. Видео
В воскресенье вечером в Самаре случилась серьезная коммунальная авария. В Томашевском переулке прорвало трубу отопления, и кипяток хлынул на улицы города, сообщило местное издание «63.RU».
Несколько улиц накрыло паром, так как на улице минусовая температура. В воде оказались дороги и машины.
Местные жители опасаются, что утром найдут свои автомобили «вмерзшими в асфальт» и едва ли смогут добраться до работы вовремя.
Очевидец ЧП прислал изданию «63.RU» видео происходящего.