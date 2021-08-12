Самарского охотника будут судить за убийство загонщика

Самарский охотник случайно убил загонщика. Красноярский межрайонный следственный отдел регионального СУ СКР завершил расследование уголовного дела. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло 21 ноября во время охоты на территории Сергиевского района в районе села Чесноковка. 12 человек охотились на лося, двое из них были загонщиками, остальные стояли на номерах. Подозреваемый мужчина хотел сделать в животное контрольный выстрел, однако вместо этого попал в сердце своего товарища, 35-летнего местного жителя.

Следователи собрали достаточно материалов и доказательств для передачи уголовного дела в суд. Стрелявшему мужчине грозит до трех лет лишения свободы.