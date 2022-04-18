Самарского автоинструктора обвинили в посредничестве во взяточничестве

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении автоинструктора, которого обвинили в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщил «Царьград».

Следствие установило, что в феврале обвиняемый получил от местного жителя более 150 тысяч рублей. Эти деньги предназначались тому, кто должен был оказать содействие в получении водительских прав без прохождения обучения и сдачи экзамена. После получения денег правоохранители задержали автоинструктора.