Эксклюзив 16 февраля 2023, 18:38 Самарский водитель сбил пенсионерку во дворе жилого дома и скрылся ГУ МВД по Самарской области проверит видео наезда автомобиля на пожилую женщину

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Водитель легкового автомобиля сбил пожилую женщину во дворе жилого дома в Самаре и покинул место происшествия. Видео аварии разместили в соцсетях. Полиция проводит проверку опубликованных кадров. Об этом «360» сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

На видео белый автомобиль сдал задом в жилой зоне. В какой-то момент багажник ударил прохожую, женщина упала и начала кричать. Водитель еще несколько секунд продолжал движение, протащив ее по заснеженному тротуару. Затем он помог пожилой женщине подняться, между ними началась перепалка.

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«В ГИБДД потерпевшая не обращалась. Водитель установлен. Проводится проверка по факту публикации», — отметили в ГУ МВД по Самарской области.

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В конце января полицейский на Кубани сбил на пешеходном переходе мужчину и скрылся. Авария произошла в Усть-Лабинске.