    30 декабря 2019, 17:28

    Самарский охотник случайно убил человека

    Александр Кушак

    32-летний самарский охотник случайно застрелили в лесу мужчину, сообщила «Свободная пресса».

    28 декабря в Камышлинском районе 32-летний местный житель выстрелил в лося и случайно попал в другого охотника. Рана оказалась смертельной — мужчина скончался в машине «скорой» по дороге в больницу.

    Против стрелявшего охотника возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи разбираются во всех обстоятельствах случившегося.