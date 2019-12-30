30 декабря 2019, 17:28
Самарский охотник случайно убил человека
32-летний самарский охотник случайно застрелили в лесу мужчину, сообщила «Свободная пресса».
28 декабря в Камышлинском районе 32-летний местный житель выстрелил в лося и случайно попал в другого охотника. Рана оказалась смертельной — мужчина скончался в машине «скорой» по дороге в больницу.
Против стрелявшего охотника возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи разбираются во всех обстоятельствах случившегося.