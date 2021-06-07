Самарский альпинист упал в расщелину на Эльбрусе

Два альпиниста, совершавших восхождение на Эльбрус, обратились за помощью к спасателям. Один из них сорвался в расщелину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Информация о случившемся поступила в Центр управления в кризисных ситуациях республиканского ведомства вечером 7 июня.

«На горе Эльбрус, высота 4900 метров, зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи. По предварительной информации, один из альпинистов сорвался в расщелину», — рассказали в МЧС, добавив, что речь идет о туристе из Самары.

На место происшествия выдвинулись семь специалистов Эльбрусского ВПСО МЧС России, в помощь им дали две единицы техники.

В начале мая на Эльбрусе нашли мертвыми двух альпинистов. Девушку и гида искали больше недели. Они отправились на северный склон горы и должны были выйти на поляну Азау. В последнем сеансе связи альпинисты сказали, что остановились в 200 метрах от вершины.