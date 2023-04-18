Происшествия 18 апреля 2023, 13:12 Самарские полицейские задержали мужчину, обманувшего пенсионерку на 400 тысяч рублей

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Сотрудники полиции Самарской области задержали курьера, который обманным путем выманил у пенсионерки 400 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчина позвонил пожилой женщине, представился правоохранителем и сообщил об аварии, виновником которой стала якобы ее дочь. Злоумышленник предложил пенсионерке передать через курьера 400 тысяч рублей для решения вопроса.

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Отмечается, что полицейские задержали молодого парня в поселке Суходол.