Происшествия 18 сентября 2023, 12:48 Самарские полицейские устроили погоню за водителем с подложными номерами

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Сотрудники полиции Самарской области устроили погоню за мужчиной, который управлял автомобилем с подложными номерами. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, сотрудники ДПС обнаружили иномарку в общем потоке автомобилей на одной из улиц Самары и потребовали водителя остановиться. Мужчина продолжил движение, после чего полицейские устроили погоню.

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Отмечается, что нарушителя удалось задержать, а его машину с подложными номерами поместили на спецстоянку.