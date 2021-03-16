Самарские полицейские помогли мужчине с сердечным приступом

В Самарской области сотрудники ДПС помогли 66-летнему водителю, у которого случился сердечный приступ. Подробностями поделился сайт kp.ru.

В минувший вторник во время патрулирования автоинспектора заметили водителя легковушки, у которого был болезненный вид. Пассажиры, находившиеся в машине, объяснили, что мужчине внезапно стало плохо. Правоохранители оперативно доставили пенсионера в ближайшую больницу.

«Мужчину мы передали медикам, которые госпитализировали его в кардиологическое отделение. Позже мы узнали, что больному была вовремя оказана медицинская помощь и его здоровью и жизни ничего не угрожает», — рассказали полицейские.