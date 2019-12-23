23 декабря 2019, 09:35
Самарская семья отравилась дома угарным газом
Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в своей квартире. Пострадавших доставили в самарские больницы для оказания дальнейшей помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.
Утечка газа произошла рано утром 23 декабря в одном из жилых домов на улице Чернореченская. Спасатели обнаружили в квартире мужчину, женщину и двоих маленьких мальчиков.
Следователи возбудили дело после пожара на «Нефтехиме» в УфеПодробнее
Взрослых с признаками отравления угарным газом отправили в Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина, а малышей — в детскую клиническую больницу № 1.
«Состояние здоровья госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет», — отмечают в пресс-службе.
По информации МЧС, причиной случившегося могла послужить неисправность вытяжной системы газового оборудования.