Самарская семья отравилась дома угарным газом

Утечка газа произошла рано утром 23 декабря в одном из жилых домов на улице Чернореченская. Спасатели обнаружили в квартире мужчину, женщину и двоих маленьких мальчиков.

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Взрослых с признаками отравления угарным газом отправили в Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина, а малышей — в детскую клиническую больницу № 1.

«Состояние здоровья госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет», — отмечают в пресс-службе.

По информации МЧС, причиной случившегося могла послужить неисправность вытяжной системы газового оборудования.