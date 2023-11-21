Происшествия 21 ноября 2023, 13:46 Самарская полиция начала поиски водителя, сбившего 15-летнюю школьницу

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В Самаре правоохранители разыскивают водителя иномарки, который сбил 15-летнюю девочку. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла на улице Ново-Садовой. По предварительным данным, автомобилист за рулем машины марки Renault нарушил правила дорожного движения и сбил школьницу. Впоследствии инициатор ДТП скрылся.

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Пострадавшая смогла дойти до ближайшего учебного заведения, где ей оказали медицинскую помощь. Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение водителя.