Самарская область объявила день траура после ДТП с автобусом

По последним данным, в реанимации остаются 11 пострадавших, в их числе полугодовалый мальчик. Авария произошла вечером в пятницу в районе села Заборовка Сызранского района. По данным МВД, водитель грузовика DAF при заносе прицепа выехал на встречную и столкнулся с Chevrolet Niva и маршруткой Citroen, которая следовала с пассажирами из Сызрани в Ульяновскую область.

Самарский губернатор ранее пообещал, что власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим. Азаров выразил соболезнования всем, кто потерял своих близких в этой аварии.

Глава регионального Минздрава Армен Бенян ранее заявил, что всего были госпитализированы 13 человек, из которых двое скончались в больнице. Пострадавшие получили множественные травмы, рассказал «Царьград».

Расследованием причин ДТП занимается Следственный комитет, начато уголовное дело.