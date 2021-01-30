facebook_pixel
    30 января 2021, 13:45

    Самарская область объявила день траура после ДТП с автобусом

    Александр Блинов

    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 января в регионе днем траура по погибшим в крупном ДТП с автобусом, унесшим жизни уже 12 человек. День траура в воскресенье в связи со страшной аварией ранее также объявили власти Ульяновской области, где проживали большинство погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой.
    Самарская область объявила день траура после ДТП с автобусом

    По последним данным, в реанимации остаются 11 пострадавших, в их числе полугодовалый мальчик. Авария произошла вечером в пятницу в районе села Заборовка Сызранского района. По данным МВД, водитель грузовика DAF при заносе прицепа выехал на встречную и столкнулся с Chevrolet Niva и маршруткой Citroen, которая следовала с пассажирами из Сызрани в Ульяновскую область.

    Самарский губернатор ранее пообещал, что власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим. Азаров выразил соболезнования всем, кто потерял своих близких в этой аварии.

    Глава регионального Минздрава Армен Бенян ранее заявил, что всего были госпитализированы 13 человек, из которых двое скончались в больнице. Пострадавшие получили множественные травмы, рассказал «Царьград».

    Расследованием причин ДТП занимается Следственный комитет, начато уголовное дело.