Происшествия 11 января 2024, 08:27 Самарец погиб при взрыве газа в квартире девятиэтажки МЧС: в Самаре в жилом доме произошли взрыв газа и пожар, погиб мужчина

Читать 360tv в

В Кировском районе Самары в многоквартирном доме произошел взрыв газа с возгоранием. Огнеборцы спасли шесть человек, один мужчина погиб, сообщило МЧС Самарской области.

Пожарных вызвали на улицу Советскую, 9 в 04:39 (03:39 по московскому времени). В одной из квартир девятиэтажки, по предварительной версии, произошел взрыв газа, который спровоцировал возгорание вещей на площади 12 квадратных метров.

Реклама

До приезда спасателей из дома вышли семь человек, еще шестерых, в том числе ребенка, эвакуировали специалисты. В тушении задействовали 21 человека и шесть единиц техники. В 05:57 (04:57 по московскому времени) потушили огонь. Один мужчина погиб.

Пресс-служба МЧС / Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС / Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС / Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС / Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС / Пресс-служба МЧС

На востоке Москвы горело административно-производственное здание. Никто не пострадал. Пожар потушили на площади двух тысяч квадратных метров.