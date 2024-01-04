Важное 04 января 2024, 19:00 Самая массированная атака за последнее время. Главное о последствиях обстрела Севастополя Развожаев назвал атаку на Севастополь самой массированной за последнее время РИА «Новости»

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Атака ВСУ на Севастополь вечером 4 января стала самой массированной за последнее время. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

При отражении атаки со стороны противника на улице Глухова осколок попал в дом. В результате пострадал один человек, его доставили в больницу.

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Помимо этого, помощь педиатрической бригады потребовалась шестилетнему ребенку. Он не получил ранений, но сильно испугался.

В районе Песочной бухты осколки ракеты упали рядом с жилыми домами. Информация о повреждениях уточняется, указал губернатор.

В Черноречье, по предварительным данным, сбитая часть ракеты упала в речку Черная. В частном секторе повреждений не зафиксировали, жители не пострадали.

Также осколок снаряда упал на улице Генерала Жидилова. Там повреждений и пострадавших нет, добавил Развожаев. Еще один осколок рухнул на набережной Учкуевки.

«По предварительной информации от жителей, упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась», — обратил внимание глава города.

На место направили спецслужбы.

Развожаев призвал севастопольцев не подходить к частям сбитых ракет и сообщать о подобных находках по номеру 112.