Происшествия 23 апреля 2024, 14:19 Салон интерьерной мебели загорелся в Анапе

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Салон мебели загорелся на втором этаже торгового центра по улице Астраханской в Анапе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС России.

По предварительным данным, пламя охватило салон интерьерной мебели. Огонь распространился на площади в 250 квадратных метров. Участие в тушении принимали 16 сотрудников МЧС.

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Отмечается, что мебельный центр начал работать недавно, на фасаде сохранился баннер «Мы открылись».