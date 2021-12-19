Неизвестные запустили фейерверк на парковке одного из балашихинских дворов. В интернет попало видео, на котором видно, что заряды разлетаются среди машин, а искры падают на капоты.

Комментирующие видео пользователи также заявили, что видели, как заряды разбили лобовое стекло автомобиля. И даже будто задело прохожего, однако за госпитализацией никто не обратился. О реакции правоохранительных органов пока ничего не известно.

Ранее специалисты МЧС дали настойчивый совет: при запуске ракет и фейерверков не следует подходить ближе к ним менее чем на 100 метров. Запускать салюты нельзя вблизи жилых домов и построек, а также линий электропередач. Особенно это следует учитывать при сильном ветре, так как фейерверк может попасть на балкон или даже выбить стекла.

А главный педиатр Московской области Нисо Одинаева напомнила по этому же поводу, что надо быть трезвым и не запускать пиротехнику из закрытого помещения.