Происшествия 15 июня 2023, 23:23 Сальдо заявил о покушении на него со стороны Украины Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о покушении на него со стороны Украины РИА «Новости»

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Временно и исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на него совершили покушение со стороны киевского режима. По его словам, это произошло 9 июня.

В своем Telegram-канале он опубликовал кадры, записанные на фоне крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге. На камеру он рассказал подробности случившегося.

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«По преступному приказу [главы украинской разведки Кирилла] Буданова и его так называемого „руководителя“ [Украины Владимира] Зеленского марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту», — заявил он.

По его словам, по местам его предполагаемого нахождения в Херсонской области боевики киевского режима выпустили свыше 10 высокоточных английских ракет. При этом, как уточнил Сальдо, пострадали мирные жители. В результате атаки разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных людей в Железном Порту и на Арабатской стрелке.

Он подчеркнул, что своим поступком представители киевского режима снова «показали свое нацистское нутро». Однако история восстановит справедливость, добавил Сальдо.