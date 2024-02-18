Происшествия 18 февраля 2024, 12:12 Сальдо указал на неспособность ВСУ наступать и обороняться Сальдо: ВСУ способны лишь обстреливать издалека мирные кварталы и прятаться РИА «Новости»

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Украинские военные в ходе боев за город Авдеевка в ДНР продемонстрировали абсолютную неспособность стойко обороняться или смело вести наступательные действия. На это в Telegram-канале указал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Вооруженные формирования киевского режима подтвердили, что не умеют стойко обороняться или вести наступательные действия. С боем они не взяли ни одну территорию, ни один город. Пускать дроны, обстреливать мирные квартиры и прятаться по подвалам — это все, что они могут», — написал он.

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Сальдо указал на беспримерный героизм российских военных, которые сумели освободить Авдеевку, в течение почти десяти лет «нависавшую» над Донецком.

«Именно отсюда террористы обстреливали столицу ДНР и другие города. Российские военные показали умение и высочайшую доблесть. Они доказали, что способны решать самые сложные боевые задачи. Киевский режим ждет неминуемый разгром», — добавил губернатор.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки вечером 17 февраля. По его словам, за последние сутки в городе ВСУ лишились около полутора тысяч человек личного состава.