Происшествия 21 ноября 2023, 17:51 Сальдо сообщил об обстреле ВСУ мирных кварталов Херсона из миномета Сальдо: 35-я бригада ВСУ обстреляла Херсон, чтобы обвинить в этом ВС России РИА «Новости»

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Боевики из 35-й бригады Вооруженных сил Украины обстреляли мирные кварталы Херсона из миномета. Они передвигались на пикапе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Группа боевиков из 35-й бригады украинских вооруженных формирований на пикапе с минометом обстреляла из района Чернобаевки мирные кварталы Херсона, чтобы обвинить российских военных», — написал он.

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По словам губернатора, обстрел произвели на фоне объявленного три дня назад властями Украины усиления мобилизации в подконтрольном им Херсоне с расчетом, что «заставят херсонцев на волне возмущения пойти в военкоматы».

«Глупый расчет. Идейные нацисты почти все уничтожены, а простые херсонцы, как и все остальные граждане Украины, всеми силами стараются уклониться от призыва. Желающих умирать за Зеленского и его камарилью не осталось», — добавил Сальдо.

Ранее глава Херсонской области сообщил об атаке украинской армии крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Под обстрел попал Чаплинский район. Один из снарядов ВСУ влетел в нежилое здание, из людей никто не пострадал.