Происшествия 15 декабря 2023, 21:43 Сальдо сообщил о массированном обстреле Генического округа Херсонской области Сальдо: ПВО сбили минимум 15 ракет при обстреле ВСУ Генического округа РИА «Новости»

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ВСУ интенсивно обстреливают территорию Генического округа Херсонской области. О ракетной атаке противника сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Генический округ сейчас под сильным ракетным обстрелом противника. На данный момент сбито уже не менее 15 целей», — сообщил глава региона.

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Сальдо предупредил жителей округа, что ракетная опасность не миновала, а на землю продолжают падать осколки сбитых ракет.

На трассе Алешки — Раденск в Херсонской области ВСУ днем обстреляли машину скорой помощи, которая ехала за раненными. Медики не пострадали, но автомобиль получил сильные повреждения — машина искорежена снаружи и внутри. В Минздраве отметили, что ВСУ регулярно и прицельно бьют по санитарному транспорту, больницам и амбулаториям.