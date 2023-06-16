16 июня 2023, 07:56
Сальдо сообщил, что потенциально зараженная вода из Каховского водохранилища идет к Болгарии и Румынии
Врио губернатора Сальдо: течение несет воду из Каховского водохранилища к Болгарии
Течение несет воду, которая вышла из Каховского водохранилища после разрушения гидроэлектростанции и может быть заражена, в сторону побережья Болгарии и Румынии. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо каналу НТВ. Он добавил, что вода уже зашла в Черное море.
Салдо назвал происходящее «политическим моментом» и предположил, что те, кто разрушил плотину, знали, что все будет именно так.
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«Значит, им наплевать и на Румынию, и на Болгарию, и на тех людей, которые там живут», — резюмировал он.
Сальдо считает также, что Украина совершила атаку на Каховскую ГЭС незадолго до Дня России, специально чтобы испортить людям праздник.
Наводнение, случившееся из-за разрушения плотины ГЭС 6 июня, унесло жизни 18 человек. Еще 93 местным жителям потребоваласт госпитализация. Как ранее отметил Владимир Сальдо, плотину можно восстановить. Как только вода выровняется, специалисты начнут замеры.
Болгария
Херсонская область
Каховская ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС
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