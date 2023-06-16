Происшествия 16 июня 2023, 07:56 Сальдо сообщил, что потенциально зараженная вода из Каховского водохранилища идет к Болгарии и Румынии Врио губернатора Сальдо: течение несет воду из Каховского водохранилища к Болгарии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Течение несет воду, которая вышла из Каховского водохранилища после разрушения гидроэлектростанции и может быть заражена, в сторону побережья Болгарии и Румынии. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо каналу НТВ. Он добавил, что вода уже зашла в Черное море.

Салдо назвал происходящее «политическим моментом» и предположил, что те, кто разрушил плотину, знали, что все будет именно так.

Реклама

«Значит, им наплевать и на Румынию, и на Болгарию, и на тех людей, которые там живут», — резюмировал он.

Сальдо считает также, что Украина совершила атаку на Каховскую ГЭС незадолго до Дня России, специально чтобы испортить людям праздник.

Наводнение, случившееся из-за разрушения плотины ГЭС 6 июня, унесло жизни 18 человек. Еще 93 местным жителям потребоваласт госпитализация. Как ранее отметил Владимир Сальдо, плотину можно восстановить. Как только вода выровняется, специалисты начнут замеры.