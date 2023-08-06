Происшествия 06 августа 2023, 16:22 Сальдо показал последствия удара ВСУ по Чонгарскому мосту Врио главы Херсонской области: Чонгарский мост 6 августа обстреляли ракетами Storm Shadow Владимир Сальдо / Telegram

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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил данные об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту. В своем Telegram-канале он опубликовал фото последствий атаки.

«Киевские террористы обстреляли натовскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и поселок Чонгар», — написал Сальдо.

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Переправа в результате получила повреждения. Кроме того, прилет зафиксировали в школу на территории поселка.

Транспортное сообщение с Крымом сейчас продолжает работать через Чаплинку и Армянск, добавил Сальдо, попросив автомобилистов учитывать временные изменения.

Кроме того, 6 августа ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, выпустив по нему 12 ракет. По информации врио главы Херсонской области, средства ПВО сбили девять из них.

В результате атаки пострадал один человек. Кроме того, повреждения получил проходящий рядом с местом прилета газопровод. Без газа пока остаются 20 тысяч человек.