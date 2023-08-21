Происшествия 21 августа 2023, 17:42 Сайт «Страсти»: следствию удалось узнать о новых преступлениях «Ангарского маньяка»

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Старший оперуполномоченный Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мордовии Сергей Дяшкин в беседе с изданием «Страсти» рассказал, что Михаил Попков, более известный как «Ангарский маньяк», признался в новых преступлениях.

По словам правоохранителя, осужденный на два пожизненных срока слабо помнит своих жертв, но хорошо знает, на какой машине и в каком месте встречал их.

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«Помнит, где он жертву посадил и где он с жертвой совершал половой акт, где он их убивал. Эти места он помнит», — добавил Дяшкин.

На данный момент следствию удалось доказать 80 преступлений, совершенных Попковым в Иркутской области.