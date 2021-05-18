18 мая 2021, 18:25
Сайт, продающий поддельные медицинские справки, заблокируют в Ростовской области
В Аксайском районе Ростовской области неизвестные создали интернет-ресурс, на котором можно было свободно купить поддельную медицинскую справку. “Липовые” медсправки мог получить каждый несовершеннолетний, желающий участвовать в спортивных соревнованиях.
Как сообщила rostovgazeta.ru, против лиц, причастных к созданию этого сайта, возбудили дело по статье “Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов”.
Прокуратура Ростовской области добилась блокировки сайта, которая станет возможной после вступления решения суда в законную силу.