Происшествия 23 апреля 2023, 20:22 Сайт КХЛ атаковали хакеры РИА «Новости»: сайт КХЛ подвергся DDоS-атаке Pxhere

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Сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подвергся хакерской атаке. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу лиги.

«Ресурсы КХЛ подвергаются массированной DDоS-атаке. На данный момент IT-специалисты лиги совместно с партнерами работают над восстановлением работоспособности систем», — сообщили представители лиги.

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Пока при попытке открыть сайт появляется ошибка.

Prt Scr / khl.ru

Хоккейная лига при этом запускала в YouTube и «ВКонтакте» прямую трансляцию матча финальной серии между ЦСКА и «Ак Барсом». Московская принимала казанскую команду на своей арене. Красно-синие одержали победу со счетом 2:1. Напомним, ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина после победы над СКА. «Ак Барс» при этом стал первым финалистом Кубка, победив «Авангард» в финале Восточной конференции.

Ранее «360» писал, что DDоS-атаки — самый разорительный тип хакерских атак для компаний. Они направлены на перегрузку серверов: одновременно направляется огромное количество запросов с разных устройств, в результате чего сайт просто перестает работать.