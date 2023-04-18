18 апреля 2023, 18:50
Сайт aif.ru подвергся DDOS-атаке
DDOS-атака на сайт aif.ru произошла утром 18 апреля. Работники СМИ связали это с публикациями об Украине.
Сотрудники сайта смогли оперативно восстановить к нему доступ. На данный момент он работает без перебоев. Главный редактор Издательского дома «Аргументы и Факты» Михаил Чкаников высказался о совершенной атаке.
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«Эти ребята так активно борются за свободу слова, что готовы удушить за нее любого, у кого другой взгляд и иные мысли», — отметил он.
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