Происшествия 18 апреля 2023, 18:50 Сайт aif.ru подвергся DDOS-атаке

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DDOS-атака на сайт aif.ru произошла утром 18 апреля. Работники СМИ связали это с публикациями об Украине.

Сотрудники сайта смогли оперативно восстановить к нему доступ. На данный момент он работает без перебоев. Главный редактор Издательского дома «Аргументы и Факты» Михаил Чкаников высказался о совершенной атаке.

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«Эти ребята так активно борются за свободу слова, что готовы удушить за нее любого, у кого другой взгляд и иные мысли», — отметил он.